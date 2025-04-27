Фото: EPA/UPG

Тисячі людей пройшли повз гробницю Папи Франциска з раннього ранку неділі, наповнюючи римську базиліку, де він захотів бути похованим, порушуючи традиції, пише Reuters.

Понад століття жодного Папу не ховали поза Ватиканом, але Франциск обрав поховання в Санта-Марія-Маджоре, базиліці розташованій в найбільш мультикультурному районі італійської столиці.

Фото: EPA/UPG Базиліка Санта Марія Маджоре, де поховали Папу Римського Франциска.

Труну його доставили туди в суботу після похоронної меси на площі Святого Петра, і близько 150 000 людей вишикувалися вздовж дороги через “серце” міста, щоб попрощатися.

Труну помістили в просту мармурову гробницю в бічному проході базиліки. Зверху написано лише його ім'я латиною “Franciscus”, а над нішею висить репродукція простого хреста, який він носив на шиї.

Фото: EPA/UPG Черга до гробниці Папи Франциска

Відвідувачі почали шикуватися в чергу задовго до відкриття базиліки о 7:00 ранку, і церква швидко наповнилася прихильниками після відкриття дверей. Церква була заснована в 432 році і є єдиною базилікою в Римі, яка зберегла ранньохристиянську структуру, хоча було багато пізніших доповнень. Франциск був особливо прив'язаний до неї через відданість Марії, Матері Божій. Він молився там до і після кожної закордонної подорожі.

Відома візантійська ікона Марії міститься у каплиці Павла поряд із гробницею. Ваза із золотими трояндами, подарована Франциском у 2023 році, стоїть серед свічників під іконою. Востаннє він відвідав каплицю 12 квітня із букетом білих троянд. Одну білу троянду поклали на гробницю.