Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Сьогодні, 26 квітня, після церемонії прощання на площі Святого Петра у Ватикані, у якій взяли участь світові лідери, Папу Франциска поховали у базиліці Санта-Марія-Маджоре (церква на Есквілінському пагорбі, одна з чотирьох головних базилік Рима).
Як повідомляє Ватикан, церемонія поховання тривала близько пів години.
Після останньої молитви труна була опечатана.
У похороні Папи Франциска взяли участь 130 делегацій з усього світу, у тому числі низка світових лідерів, зокрема Дональд Трамп, Емманюель Макрон, Кір Стармер, Володимир Зеленський та інші. Крім того, на прощанні були присутні близько пів мільйона паломників.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: ОПУ
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.