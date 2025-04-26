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Папу Римського Франциска поховали у базиліці Санта-Марія-Маджоре

На прощанні були присутні близько пів мільйона паломників та 130 делегацій з усього світу.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Сьогодні, 26 квітня, після церемонії прощання на площі Святого Петра у Ватикані, у якій взяли участь світові лідери, Папу Франциска поховали у базиліці Санта-Марія-Маджоре (церква на Есквілінському пагорбі, одна з чотирьох головних базилік Рима). 

Як повідомляє Ватикан, церемонія поховання тривала близько пів години.

Після останньої молитви труна була опечатана. 

У похороні Папи Франциска взяли участь 130 делегацій з усього світу, у тому числі низка світових лідерів, зокрема Дональд Трамп, Емманюель Макрон, Кір Стармер, Володимир Зеленський та інші. Крім того, на прощанні були присутні близько пів мільйона паломників.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: ОПУ
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

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