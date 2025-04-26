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Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі

«Один на один встигли обговорити багато», - розповів глава держави.

Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі у Ватикані 26 квітня 2026 року
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський розповів про свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Римі 26 квітня.

За словами Зеленського, вони встигли багато про що поговорити.

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«Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни», - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що це «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».

  • Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомляв, що лідери говорили 15 хвилин у Базиліці Святого Петра. Видання Sky News із посиланням на джерела писало, що президенти також домовилися провести ще одну зустріч після чину похорону Папи Франциска.
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