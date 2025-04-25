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Сибіга зустрівся у Римі з італійськими парламентарями

Глава українського МЗС обговорив кроки до справедливого, тривалого та всеосяжного миру.

Сибіга зустрівся у Римі з італійськими парламентарями
Фото: Андрій Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся у Римі із сенаторами та депутатами італійського парламенту.

Про це він написав у мережі Х.

"Я наголосив на важливості парламентського виміру у нашій двосторонній співпраці з Італією", — зазначив Сибіга.

Очільник МЗС зазначив, що Україна високо цінує позицію всіх депутатів та сенаторів, які голосують на підтримку України в італійському парламенті, в тому числі щодо надання військово-технічної допомоги.

"Дякую за нашу змістовну зустріч, шановні Філіппо Сенсі, Маріанно Мадіа, Андреа Казу, Олено Бонетті, Карле Тайбі, Піно Біккеллі та Лучано Нобілі, а також за ваш внесок у зміцнення України на шляху до справедливого, тривалого та всеосяжного миру", – наголосив глава МЗС України.

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