У «Євросолідарності» пояснили, що позов Марини Порошенко - це захист від санкцій Зеленського

Поширення новин про «розлучення» Петра і Марини Порошенків — це чергова інформаційна атака і спроба дискредитації з боку влади.
Такий коментар оприлюднила пресслужба партії «Європейська солідарність».
У партії пояснили, що позов про поділ майна - юридичний захід для обходу санкцій, які, за їхніми словами, унеможливлюють будь-які правочини з боку Порошенка, включно з фінансуванням допомоги ЗСУ.
«Позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду», - пояснили у «ЄС».
- Відповідно до ухвали Крижопільського районного суду Вінницької області, Марина Порошенко звернулася з проханням поділити майно з чоловіком.
- Ппідготовче засідання призначено на 29 квітня.
- Йдеться не про розлучення, а про розподіл майна на суму понад 17 млрд гривень.
Санкції проти Петра Порошенка
- Указ про застосування санкцій з'явився на сайті президента 13 лютого, а повідомив він про відповідне рішення 12 лютого. Імен не назвав, але того ж вечора Порошенко виступив зі зверненням, в якому розповів про рішення вжити обмежувальних заходів проти нього. Він назвав це неконституційним і злочинним.
- СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про "вугільну справу", що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму.
- Сам Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію.
- Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.