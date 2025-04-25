У «Євросолідарності» пояснили, що позов Марини Порошенко - це захист від санкцій Зеленського

Поширення новин про «розлучення» Петра і Марини Порошенків — це чергова інформаційна атака і спроба дискредитації з боку влади.

Такий коментар оприлюднила пресслужба партії «Європейська солідарність».

У партії пояснили, що позов про поділ майна - юридичний захід для обходу санкцій, які, за їхніми словами, унеможливлюють будь-які правочини з боку Порошенка, включно з фінансуванням допомоги ЗСУ.

«Позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду», - пояснили у «ЄС».

Відповідно до ухвали Крижопільського районного суду Вінницької області, Марина Порошенко звернулася з проханням поділити майно з чоловіком.

Ппідготовче засідання призначено на 29 квітня.

Йдеться не про розлучення, а про розподіл майна на суму понад 17 млрд гривень.

Санкції проти Петра Порошенка