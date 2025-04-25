ОП: Зеленський повернувся до України, його графік залежатиме від розвитку ситуації

Президент Володимир Зеленський повернувся до України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент повернувся до України. Його подальший графік буде залежати від розвитку ситуації", – сказав він.

Учора Зеленський відвідав Південно-Африканську республіку. Цей візит є першим для українського президента до ПАР за понад 30-річну історію дипломатичних відносин. У зв'язку з російською нічною атакою Зеленському довелося скоротити програму свого візиту.

Раніше планувалося, що президент та перша леді України поїдуть до Рима на похорон Папи Франциска, що відбудеться цієї суботи, 26 квітня. Зеленський також висловлював готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.