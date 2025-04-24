Речник МЗС назвав ключові пріоритети Києва у переговорах із партнерами

Ключовими пріоритетами Києва є досягнення миру, захист принципових позицій України, збереження військової допомоги від партнерів.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на Kyiv Stratcom Forum 2025, на прохання прокоментувати раунд переговорів в Лондоні, передає кореспондент LB.ua.

“Зараз був раунд переговорів в Лондоні, де американська сторона брала участь на рівні генерала Келлога. До того був раунд в Парижі. Перед тим, ви знаєте, була Джидда… Йде дуже складна дипломатична робота. Не все з неї можна розповісти чи прокоментувати публічно, але в України є чіткі пріоритети. Це насамперед досягнення миру, захист принципових позицій України, збереження військової допомоги від партнерів. Це ключові пріоритети, якими займається українська дипломатія в цьому процесі”, — сказав Тихий.

Також він зауважив, що “у нас на початку року був дуже складний час з комунікаційної точки зору, коли наратив про мир, який Україна послідовно роками тримала під контролем, вийшов з-під нашого контролю. Цей час був дуже хаотичний і ми досі спостерігаємо певні подібні тенденції. Але загалом після Джидди, після того, як Україна 11 березня в Джидді змогла досягти домовленості з американцями, зробити спільну заяву та показати, що Україна готова до повного 30-денного припинення вогню, мені здається, що ми все-таки взяли назад під контроль наратив про мир. Загалом”.

Коментуючи “зливи” в пресі різних документів з боку американської сторони, Георгій Тихий попросив українську громадськість тримати емоції, наскільки це можливо, під контролем.

“Ми прекрасно розуміємо, які емоції викликають ці різні “зливи” в західних медіа. Це додаткове розгойдування суспільства, яке вже і так після трьох років війни, давайте чесно, дуже сильно емоційно розгойдане. І зараз йому на голову ще й скидаються такі інформаційні «бомби» у вигляді якихось «зливів» у пресі. Треба до цього ставитися, за можливості, спокійно і з контролем емоцій. Гадаю, у ширшому сенсі нинішні комунікаційні та дипломатичні битви виграє той, хто краще контролюватиме емоції”, — сказав Тихий.