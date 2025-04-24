СДПН заявила, що скасування санкцій США щодо «Північного потоку-2» може сприяти миру в Україні

Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини Ніна Шеєр заявила, що потенційне рішення США про пом’якшення санкцій щодо російської енергетичної інфраструктури, зокрема, газопроводу Nord Stream 2, може бути виправданим в інтересах досягнення миру в Україні, передає Politico.

«Санкції США щодо компанії Nord Stream 2 AG були незаконними з самого початку. Їхнє скасування відповідало б міжнародному праву. Слід заохочувати кроки, які потенційно можуть підтримати просування дипломатичних шляхів до миру та припинення агресивної війни проти України», — наголосила Шеєр.

Речниця партії підкреслила, що така позиція не змінює зобов’язань Німеччини щодо переходу на відновлювані джерела енергії. «Ми маємо прискорити енергетичний перехід — це залишається актуальним незалежно від того, як вирішать долю санкцій проти Nord Stream 2», — додала Шеєр.

Заява пролунала після інформації про те, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф виступає за скасування санкцій проти російських енергетичних проєктів у межах потенційних мирних переговорів.

Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини відкинуло можливість запуску газопроводу навіть у разі скасування американських санкцій.

«Трубопровід Nord Stream 2 не сертифікований і не отримав юридичного дозволу. Його використання навіть не розглядається», — заявив представник міністерства.

Представник фракції Європейської народної партії в Європарламенті Міхаель Галер закликав Білий дім не вдаватися до подібних рішень.

«Ми глибоко занепокоєні тим, що адміністрація Трампа, схоже, готова знехтувати міжнародним правом, зрадити Україну, забезпечити безкарність Росії й відновити стосунки з Путіним», — сказав Галер.

За його словами, новий уряд Німеччини не дозволить відновити роботу Nord Stream 2: «Ми не повторимо ту саму помилку вдруге».