ДР Конго та повстанці M23 досягли угоди про припинення вогню на переговорах у Катарі

Це остання угода про перемир'я після того, як повстанці активізували наступ у східній ДР Конго, де, за даними влади, з січня було вбито 7000 людей.

Демократична Республіка Конго та повстанці M23, яких підтримує Руанда, домовилися припинити бойові дії на сході країни, поки мирні переговори за посередництва Катару не досягнуть свого “завершення”, пише BBC.

Це остання угода про перемир'я після того, як повстанці активізували наступ у східній ДР Конго, де, за даними влади, з січня було вбито 7000 людей.

Обидві сторони вчора оголосили про намір працювати над миром після більш ніж тижневих переговорів, які вони назвали “відвертими та конструктивними”.

Минулого місяця президент Конго Фелікс Чісекеді та його колега з Руанди Пол Кагаме також підтвердили свою відданість “безумовному” припиненню вогню на раптовій зустрічі в Досі.

Конфлікт, що триває десятиліття, посилився з січня, коли M23 влаштували безпрецедентний наступ, захопивши Гому та Букаву – два найбільших міста східного Конго – і викликавши побоювання ширшої регіональної війни.

ДР Конго звинувачує Руанду в озброєнні M23 і відправці військ для підтримки повстанців у конфлікті. Незважаючи на заяви ООН і США, Руанда заперечує підтримку M23.

Руанда заявила, що її сили діють у порядку самооборони проти конголезької армії та союзних ополченців, деякі з яких вона звинувачує у зв’язках з геноцидом у Руанді 1994 року. ДР Конго також звинувачує Руанду в незаконній експлуатації її родовищ корисних копалин на сході країни, що Руанда заперечує. У спільній заяві, окремо оприлюдненій M23 і урядом Конго в середу, кожна сторона пообіцяла дати шанс мирним переговорам.

Незрозуміло, як довго триватиме перемир’я, оскільки з 2021 року було досягнуто кілька домовленостей про припинення вогню, які потім зруйнувалися.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево назвав перемир'я "вирішальним кроком до припинення насильства". Катар був посередником між двома сторонами після того, як повстанці минулого місяця відмовилися брати участь у мирних переговорах в Анголі. Уряд Конго довго відмовлявся вести прямі переговори з M23, називаючи його "терористичним" угрупованням.