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Шану Папі Франциску у базиліці Святого Петра віддають тисячі людей

Вхід до церкви у Ватикані мав припинитися опівночі за місцевим часом, але години роботи було продовжено, щоб задовольнити великий натовп, який зібрався на вулиці.

Шану Папі Франциску у базиліці Святого Петра віддають тисячі людей
Фото: EPA/UPG

Тисячі людей всю ніч стояли в чергах, щоб віддати шану Папі Франциску, чиє тіло виставлено у відкритій труні в базиліці Святого Петра, пише BBC.

Вхід до церкви у Ватикані мав припинитися опівночі за місцевим часом, але години роботи було продовжено, щоб задовольнити великий натовп, який зібрався на вулиці. Церемонія триває і сьогодні.

Аргентинський понтифік помер у понеділок у віці 88 років після перенесеного інсульту. На початку цього року він провів п’ять тижнів у лікарні, лікуючись від подвійної пневмонії.

У середу близько 20 000 людей стали свідками того, як кардинали в червоних мантіях і священики в білому супроводжували труну з резиденції Папи, повідомляє Ватикан. Під час 40-хвилинної процесії били дзвони, а натовп зривав аплодисменти – традиційний італійський знак поваги.

Швейцарські гвардійці, які відповідають за безпеку Папи, супроводжували його труну до вівтаря церкви.

Франциск був першим латиноамериканським лідером католицької церкви і займав цю посаду протягом 12 років. Його тіло лежатиме в церкві до вечора п'ятниці. Поліція Ватикану повідомила BBC, що базиліка Святого Петра залишатиметься відкритою всю ніч, щоб великий натовп, який зібрався на площі, міг пройти повз труну.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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