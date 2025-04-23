Тіло Папи Франциска перенесли до собору Святого Петра

На похорони у п'ятницю до Риму приїдуть президент США Дональд Трамп та десятки інших світових лідерів.

Тіло Папи Франциска перенесуть сьогодні до собору Святого Петра, щоб дозволити католикам віддати йому останні почесті перед похоронами, на які до Риму, як очікується, приїдуть президент США Дональд Трамп та десятки інших світових лідерів.

Про це пише Reuters.

Франциск, новаторський реформатор, помер у віці 88 років від інсульту та зупинки серця, поклавши край його 12-річному правлінню, протягом якого він “неодноразово конфліктував із традиціоналістами та захищав бідних та маргіналізованих”. Його тіло, що лежить у відкритій труні, мало бути перенесене з каплиці ватиканської резиденції, де він жив, до собору Святого Петра, увійшовши через центральні ворота, в ході грандіозної процесії, яка розпочнеться о 9 ранку (07:00 за Грінвічем) з кардиналами.

Після релігійної служби вірянам та широкому загалу буде дозволено побачити покійного понтифіка до 7 вечора п'ятниці, а похорон запланований наступного ранку.

Служба проходитиме на відкритому повітрі, на площі Святого Петра, і її має очолити декан колегії кардиналів, 91-річний Джованні Баттіста Ре. Очікується, що на ній будуть присутні десятки тисяч людей.

Фото: EPA/UPG

Трампа, який неодноразово конфліктував із Папою з питань імміграції, супроводжуватиме перша леді Меланія. Лідери Італії, Франції, Німеччини, Великої Британії, України, інститутів ЄС та рідної країни Франциска Аргентини також підтвердили свою присутність.

Франциск попросив, щоб його поховали у римській базилиці Санта-Марія-Маджоре, до якої він був особливо прив’язаний, а не в соборі Святого Петра, як багато його попередників, з простим написом його імені латинською мовою ‒ Franciscus.

Ватикан оприлюднив зображення Папи Римського, одягненого у своє вбрання, з вервицею, швейцарські гвардійці стоять біля його гробу. З візитом прибули високопоставлені особи, зокрема президент Італії Серджіо Маттарелла та лідери італійських євреїв.

Його смерть, яка стала відносною несподіванкою, оскільки напередодні він з’явився на публіці, але все ще виглядав слабким після подвійної пневмонії та п’ятитижневого перебування в лікарні, яке закінчилося 23 березня, “запустило стародавні ритуали”.

Близько 60 кардиналів зібралися у вівторок, щоб вирішити питання про похорон, а найближчими днями заплановано ще зустрічі з інших невідкладних справ. Конклав, на якому буде обрано нового Папу, як очікується, розпочнеться не раніше 6 травня. Явного лідера на зміну Франциску немає, хоча англійські букмекери виділили Луїса Антоніо Тагле, реформатора з Філіппін, і П'єтро Пароліна, компромісного кандидата з Італії, як ранніх лідерів. Тим часом, у період, відомий як "sede vacante" (вакантне місце) кардинал-камерленго, ірландсько-американець Кевін Фаррелл відповідатиме за поточні справи.