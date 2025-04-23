Білий дім анонсував нову поїздку Віткоффа до Путіна

Переговорний процес про припинення війни між Україною і Росією триває, і США вважають, що рухаються в правильному напрямку. Про це речниця Білого дому Керолін Лівітт повідомила на брифінгу.
Вона анонсувала нову поїздку спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Росії. Це буде вже четвертий візит.
"Спецпредставник Стів Віткофф відправиться до Росії знову пізніше цього тижня, аби продовжити перемовини з Путіним", – сказала вона.
Лівітт сказала, що президент Дональд Трамп показав, що хоче досягнути миру і "зупинити убивства на обох сторонах війни".
"Він показав дуже ясно, що хоче побачити мир, хоче побачити, як ця війна закінчилася і хоче зупинити убивства на обох сторонах цієї війни. І він був дуже прозорим стосовно того, що може вийти (з переговорного процесу. – Ред.) колись, і він розчарувався в обох сторонах війни, і він показав це", – додала речниця на запитання про те, чи розглядають Штати вихід з переговорного процесу.
- Стів Віткофф – один зі спецпредставників, який долучений до переговорного процесу. Його публічна риторика свідчить про те, що він більше симпатизує російській стороні. Український президент вважає, що Віткофф потрапив під вплив російської пропаганди і повторює її наративи.
- Попередня поїздка Віткоффа до Путіна відбулася 11 квітня. Після неї він заявив, що питання "п'яти територій" є ключовим для досягнення угоди з Росією. Йдеться про Крим і частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську області. За даними різних західних медіа, США передали Україні пропозицію визнати Крим російською територію. Україна укотре заявила, що жодну територію російською не визнаватиме.
- Нині в Лондоні відбудуться переговори між США, Україною і її європейськими партнерами (Францією, Німеччиною та Великою Британією). Віткофф і ще один спецпредставник, Кіт Келлог, представлятимуть Штати. Також у складі делегації повинен бути Марко Рубіо, але вчора стало відомо, що він не братиме участі.