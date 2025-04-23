Білий дім анонсував нову поїздку Віткоффа до Путіна

Переговорний процес про припинення війни між Україною і Росією триває, і США вважають, що рухаються в правильному напрямку. Про це речниця Білого дому Керолін Лівітт повідомила на брифінгу.

Вона анонсувала нову поїздку спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Росії. Це буде вже четвертий візит.

"Спецпредставник Стів Віткофф відправиться до Росії знову пізніше цього тижня, аби продовжити перемовини з Путіним", – сказала вона.

Лівітт сказала, що президент Дональд Трамп показав, що хоче досягнути миру і "зупинити убивства на обох сторонах війни".

"Він показав дуже ясно, що хоче побачити мир, хоче побачити, як ця війна закінчилася і хоче зупинити убивства на обох сторонах цієї війни. І він був дуже прозорим стосовно того, що може вийти (з переговорного процесу. – Ред.) колись, і він розчарувався в обох сторонах війни, і він показав це", – додала речниця на запитання про те, чи розглядають Штати вихід з переговорного процесу.