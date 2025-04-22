Адміністрація Трампа планує масштабну реорганізацію Держдепартаменту

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала план масштабної реорганізації Державного департаменту, який передбачає ліквідацію понад 100 підрозділів, включно з тими, що займаються воєнними злочинами та правами людини, передає Reuters.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, переданою Конгресу, план передбачає закриття 132 із 734 офісів та управлінь. Також заплановане скорочення персоналу на 15%. За інформацією видання Free Press, у межах реформи може бути скорочено ще близько 700 посад у закритих структурах.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нинішня структура Держдепартаменту є «роздутою, бюрократизованою і не здатною ефективно реагувати на виклики епохи конкуренції великих держав».

За словами посадовців, мета реформи — надати більше повноважень регіональним бюро та скоротити програми, які не відповідають національним інтересам США.

У лютому президент Трамп підписав окремий указ, який доручив реформувати дипломатичну службу, щоб забезпечити реалізацію зовнішньополітичної стратегії адміністрації.

Попри побоювання в Держдепартаменті, частина підрозділів, зокрема ті, що займаються правами людини, демократією та біженцями, залишаться. Однак управління глобального кримінального правосуддя, яке відстежувало злочини за кордоном і взаємодіяло з іншими державами у справах воєнних злочинів, буде ліквідоване.

Посадовці також підтвердили, що розглядають можливість закриття близько десятка консульств за кордоном. Крім того, планом передбачена інтеграція Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у структуру Держдепартаменту.