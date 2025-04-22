Україна для роботи над угодою зі США найняла американську компанію, якій довіряє Білий дім

Над створенням угоди між Україною і США працюють дві американські компанії. Одна – з американського боку, друга – з українського, повідомив на брифінгу в Києві президент Володимир Зеленський.
Рішення найняти компанію саме зі США, якій довіряє Білий дім, ухвалили умисно, аби потім Україну ні в чому не звинуватили. Юристи працюють під наглядом української і американської команд.
"Мені нічого невідомо про інші кроки або фіналізацію", – сказав Зеленський.
Угода зі США
- 17 квітня Україна і США підписали меморандум про намір створити спільний інвестиційний фонд.
- Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.
- У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
- Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
- Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.
- Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.
- Президент США Дональд Трамп казав, що угоду можуть підписати вже цього четверга.