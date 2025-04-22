Україна для роботи над угодою зі США найняла американську компанію, якій довіряє Білий дім

Це зробили спеціально, аби потім українську сторону не могли звинуватити.

Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство

Над створенням угоди між Україною і США працюють дві американські компанії. Одна – з американського боку, друга – з українського, повідомив на брифінгу в Києві президент Володимир Зеленський.

Рішення найняти компанію саме зі США, якій довіряє Білий дім, ухвалили умисно, аби потім Україну ні в чому не звинуватили. Юристи працюють під наглядом української і американської команд.

"Мені нічого невідомо про інші кроки або фіналізацію", – сказав Зеленський.

Угода зі США

17 квітня Україна і США підписали меморандум про намір створити спільний інвестиційний фонд.

Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.