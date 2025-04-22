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Україна для роботи над угодою зі США найняла американську компанію, якій довіряє Білий дім

Це зробили спеціально, аби потім українську сторону не могли звинуватити. 

Україна для роботи над угодою зі США найняла американську компанію, якій довіряє Білий дім
Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство
Фото: Юлія Свириденко

Над створенням угоди між Україною і США працюють дві американські компанії. Одна – з американського боку, друга – з українського, повідомив на брифінгу в Києві президент Володимир Зеленський.

Рішення найняти компанію саме зі США, якій довіряє Білий дім, ухвалили умисно, аби потім Україну ні в чому не звинуватили. Юристи працюють під наглядом української і американської команд. 

"Мені нічого невідомо про інші кроки або фіналізацію", – сказав Зеленський. 

Угода зі США

  • У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
  • Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
  • Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.
  • Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.
  • Президент США Дональд Трамп казав, що угоду можуть підписати вже цього четверга.
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