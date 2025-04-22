У Кашмірі нападники влаштували стрілянину по туристах, загинули понад 20 людей

Щонайменше двадцять людей загинули унаслідок стрілянини у контрольованому Індією регіоні Кашмір. Її влаштували озброєні люди по групі місцевих туристів, які відвідували популярну туристичну локацію.
Як пише ВВС, стрілянина сталася в містечку Пахалгам в Гімалаях, яке часто називають "індійською Швейцарією". Напад стався в Байсарані, лузі на вершині гори за 5 км від Пахалгама.
Повідомили про велику кількість поранених, деякі з них перебувають у важкому стані. Однак транспортні засоби не можуть дістатися до місця події.
На відеозаписах, опублікованих індійськими ЗМІ, видно, як індійські військові біжать до місця нападу, а на інших кадрах можна почути, як потерпілі кажуть, що нападники виділяли немусульман.
Поліція повідомила, що кількох туристів доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями. Район оточина армія, і солдати зупиняють машини на блокпостах, поки шукають злочинців.
Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за атаку.
- Починаючи з 1989 року, у регіоні, де переважають мусульмани, триває повстання, хоча останніми роками рівень насильства зменшився.
- Гімалайський регіон був розділений після незалежності Індії від Великобританії, поділу та створення Пакистану в 1947 році.
- Кашмір залишається однією з найбільш мілітаризованих зон світу, у регіоні дислоковано близько 500 000 індійських військових.
- І Індія, і Пакистан претендують на всю територію Кашміру, кожна з країн наразі керує частиною регіону. Обидві держави претендують на цілий регіон і з того часу воюють за нього.
- Хоча бойові дії зменшилися після того, як Моді скасував часткову автономію Кашміру в 2019 році, все ще трапляються випадки насильства.
- Останній великий напад на мирних жителів стався в червні 2024 року, коли дев'ятеро людей загинули і 33 отримали поранення після того, як бойовики відкрили вогонь по автобусу з індуїстськими паломниками .
- У 2019 році в результаті теракту смертника у Кашмірі загинули щонайменше 46 солдатів, а індійська авіація завдала ударів по цілях у Пакистані.
- Пахалгам є популярним туристичним напрямком як усередині країни, так і за кордоном, і в останні роки уряд намагався заохотити подальший туризм у регіоні.
- За офіційними даними, у 2024 році Кашмір відвідали близько 3,5 мільйонів туристів.