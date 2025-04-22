У Кашмірі нападники влаштували стрілянину по туристах, загинули понад 20 людей

Поки жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за атаку.

Щонайменше двадцять людей загинули унаслідок стрілянини у контрольованому Індією регіоні Кашмір. Її влаштували озброєні люди по групі місцевих туристів, які відвідували популярну туристичну локацію.

Як пише ВВС, стрілянина сталася в містечку Пахалгам в Гімалаях, яке часто називають "індійською Швейцарією". Напад стався в Байсарані, лузі на вершині гори за 5 км від Пахалгама.

Повідомили про велику кількість поранених, деякі з них перебувають у важкому стані. Однак транспортні засоби не можуть дістатися до місця події.

На відеозаписах, опублікованих індійськими ЗМІ, видно, як індійські військові біжать до місця нападу, а на інших кадрах можна почути, як потерпілі кажуть, що нападники виділяли немусульман.

Поліція повідомила, що кількох туристів доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями. Район оточина армія, і солдати зупиняють машини на блокпостах, поки шукають злочинців.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за атаку.