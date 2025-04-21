Моді розпочне завтра дводенний візит до Саудівської Аравії

Моді зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, щоб “ще більше поглибити та зміцнити” зв’язки між двома країнами.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розпочне дводенний візит до Саудівської Аравії з вівторка, це буде його перша поїздка до королівства після шести років на тлі бурхливого періоду для світової економіки.

Про це пише Bloomberg.

Моді зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, щоб “ще більше поглибити та зміцнити” зв’язки між двома країнами, йдеться в заяві міністерства закордонних справ.

Цей візит відбувається в той час, коли масштабні тарифи США змусили країни активізувати торговельні відносини з союзниками та сусідами для альтернативних ринків.

За даними Міністерства торгівлі та промисловості Індії, товарообіг між двома країнами становив близько 43 мільярдів доларів у 2023-24 роках, а експорт до Королівства Перської затоки включав транспортні засоби та автокомпоненти, зернові, нафтохімічні продукти та нафтопродукти.

Індія зараз стикається з протестами через зміни в законі, що діє десятиліттями і регулює власність мусульман, яка передається на релігійні та благодійні цілі в країні.