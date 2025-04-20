Венс зустрінеться в Індії з прем’єр-міністром Нарендрою Моді

Венс зустрінеться із Моді у столиці Нью-Делі для проведення переговорів про економіку, торгівлю та геополітичні зв’язки.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поїде із чотириденним візитом до Індії, де зустрінеться із індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді. Про це пише Укрінформ з посиланням на The Independent.

Венс зустрінеться із Моді у столиці Нью-Делі для проведення переговорів про економіку, торгівлю та геополітичні зв’язки. У поїздці віцепрезидента супроводжуватиме його дружина Уша, їхні діти та інші високопосадовці адміністрації США.

Подружжя відвідає індійські міста Джайпур і Агра, а також візьме участь у заходах в культурних місцях.

МЗС Індії заявило, що візит Венса “надасть можливість обом сторонам проаналізувати прогрес у двосторонніх відносинах», тоді як два лідери «обміняються думками про регіональні та глобальні події, що становлять взаємний інтерес”.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає візит Венса до Індії як важливу дипломатичну місію. Поїздка американського віцепрезидента відбувається на тлі стрімкого посилення торгової війни між США та Китаєм, який є головним конкурентом Нью-Делі у регіоні.

У матеріалі йдеться, що торговельна угода між Індією та США може значно посилити економічні зв’язки між двома країнами та потенційно зміцнити дипломатичні відносини. Сполучені Штати також є найбільшим торговельним партнером Індії, двосторонній товарообіг з яким донедавна оцінювався у 190 мільярдів доларів США.