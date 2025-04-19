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Венс приїхав із сім'єю у Ватикан і зустрівся із кардиналом Пароліном та архієпископом Галлагером

Віце-президент Сполучених Штатів згодом вирушить до Індії.

Венс приїхав із сім'єю у Ватикан і зустрівся із кардиналом Пароліном та архієпископом Галлагером
Держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін із віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом та його дружиною Ушею
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс разом із сім'єю прибув до Ватикану, де взяв участь у Страстній Літургії ввечері Страсної п’ятниці, а також зустрівся із Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном та архієпископом Полом Річардом Галлагером.

Про це інформує Vatican News.

"У Велику Суботу вранці віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Дж. Д. Венс був прийнятий у Державному секретаріаті Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном у супроводі Його Високоповажності Архиєпископа Пола Річарда Галлагера, Секретаря зі зв’язків з державами та міжнародними організаціями", – йдеться в повідомленні прес-служби Святого Престолу.

Також зазначено, що під час "сердечних переговорів" висловили задоволення "хорошими існуючими двосторонніми відносинами" між Святим Престолом і Сполученими Штатами Америки, а також було підтверджено "спільне зобов'язання захищати право на свободу віросповідання і совісті".

Сторони обмінялися думками щодо міжнародної ситуації, особливо щодо країн, які постраждали від війни, політичної напруженості та складної гуманітарної ситуації, "з особливою увагою до мігрантів, біженців та ув’язнених".

"Нарешті, було висловлено надію на спокійну співпрацю між державою та католицькою церквою в Сполучених Штатах, чиє цінне служіння найбільш уразливим людям було визнано", – йдеться у повідомленні.

Після Ватикану Джей Ді Венс із сім’єю в рамках свого міжнародного туру вирушить до Індії. 

  • Джей Ді Венс вчора прибув до Італії і говорив із прем'єркою Джорджею Мелоні про Україну. 
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