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Через аварію частина Грузії залишилася без світла

Через знеструмлення тимчасово не працювала перша лінія столичного метро. 

Через аварію частина Грузії залишилася без світла
Високовольтні лінії електропередач, фото ілюстративне
Фото: Радіо Свобода

У Тбілісі та кількох регіонах Грузії 18 квітня було обмежено подачу електроенергії через аварію на лінії електропередачі «Кавкасіоні», передає «Ехо Кавказа»

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У «Державній енергетичній системі Грузії» не уточнили причину аварії, однак зазначили, що електропостачання поступово відновлюється. Станом на вечір п’ятниці більшість споживачів уже отримали електроенергію.

Через знеструмлення тимчасово не працювала перша лінія столичного метро. Згодом рух відновили у звичному режимі.

Аварія також зачепила енергосистему Абхазії. За даними компанії «Чорноморенерго», енергопостачання регіону повністю відновлено приблизно через пів години після збою.

Попередній масштабний збій в енергосистемі Грузії стався в ніч на 9 квітня.

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