Reuters: Ізраїль не виключає ударів по ядерних об'єктах в Ірані

Ізраїль розглядає удари навесні, або влітку по ядерних об'єктах Ірану. У Тегерані заявили, що напад спровокує "жорстку та непохитну відповідь Ірану".

Про це Reuters сказали ізраїльський чиновник і два інші неназвані співрозмовники, знайомі із ситуацією.

В Ізраїлі обіцяють не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю та виступають за повне згортання ядерної програми країни. Американські та іранські переговорники мають намір провести другий раунд попередніх ядерних переговорів у Римі.

Останні місяці Ізраїль запропонував адміністрації президента США Дональда Трампа кілька варіантів атак на іранські об'єкти. Деякі з них — з часовими рамками до кінця весни та літа 2025 року.

Співрозмовники розповіли, що деякі варіанти також включають поєднання авіаударів та операцій командос. Вони відрізняються ступенем серйозності, але можуть відстрочити здатність Тегерана озброїти свою ядерну програму на кілька місяців, рік чи навіть більше.

Незрозуміло, чи зробить Ізраїль крок вперед із таким ударом, особливо з початком переговорів про ядерну угоду. Такий крок, швидше за все, відштовхнув би Трампа і міг би поставити під загрозу ширшу підтримку Ізраїлю США.

Також, за словами двох колишніх високопосадовців адміністрації Джо Байдена, частина цих планів Ізраїлю була представлена йому у 2024 році. Майже всі вони вимагали прямого військового втручання США або обміну розвідувальними даними, а також Ізраїль просив захисту Вашингтона у разі відповіді Ірану.

Високопоставлений представник служби безпеки Ірану сказав, що Тегеран знав про плани Ізраїлю і що напад спровокує "жорстку та непохитну відповідь Ірану".

"У нас є розвіддані з надійних джерел про те, що Ізраїль планує велику атаку на ядерні об'єкти Ірану. Це викликане невдоволенням поточними дипломатичними зусиллями щодо ядерної програми Ірану, а також потребою Нетаньяху у конфлікті як засобі політичного виживання", – сказав він.