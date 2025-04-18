У Єрусалимі Благодатний вогонь у храмі Гробу Господнього зустрінуть 9 тисяч людей

У Єрусалимі, в храмі Гробу Господнього, завтра близько 9 тисяч людей стануть свідками сходження Благодатного вогню, а тисячі людей чекатимуть на вогонь біля стін міста.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Як інформує речник поліції Ізраїлю Мiхаель Зінгерман, поліція забезпечить безпеку всіх учасників церемонії.

“Одночасно в храмі можуть перебувати до 9 тисяч осіб. Вхід до храму для участі в церемонії буде дозволений усім, хто отримав відповідні документи. Для людей, які не мають перепусток, облаштовані комплекси з тентами та стільцями, щоб вони мали можливість спостерігати за церемонією наживо”, ‒ розповів Мiхаель Зінгерман.

Цього року святкування православного та католицького Великодня збіглися, також у ці дні в Єрусалимі відзначають Песах.

“Мета дій поліції ‒ забезпечити тисячам християн свободу віросповідання та провести церемонію безпечно. У ці дні в районі Старого міста сотні поліцейських Єрусалимського округу поліції забезпечують безпеку та громадський порядок. Контролюються під’їзди до Старого міста та все, що відбувається всередині”, ‒ зазначив речник поліції Ізраїлю.

Щоб потрапити до храму Гробу Господнього на церемонію сходження Благодатного вогню, паломники повинні мати дозволи, видані конфесіями.

Фото: Анна Горпинченко

Торік на сходженні Благодатного вогню в храмі Гробу Господнього були присутні близько 6 тисяч людей, а у 2023 році ‒ 2 тисячі 400 осіб. У часи ковідних обмежень у церемонії брали участь близько тисячі осіб.

Фото: Анна Горпинченко