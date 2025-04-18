Головне за ніч та ранок п'ятниці, 18 квітня: ракетна атака на Харків, бої на Покровському напрямку

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про здійснені ворогом чотири ракетні удари по місту.

За словами Терехова, щонайменше один російський засіб ураження був націлений у густонаселений район Харкова – Основ'янський. Підтверджено влучання у багатоповерхівку.

За оновленими даними від Терехова, станом на 12:05 кількість поранених зросла до 87. Одна людина загинула - чоловік 79 років. Відомо про шістьох поранених дітей.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м", – йдеться у повідомленні ДСНС.

"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі", – розповів мер міста.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 143 боєзіткнення, 64 - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки.

У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 368 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1530 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 938970 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні, близько 5 ранку росіяни завдали удару "шахедами" по об'єкту цивільної інфраструктури міста Суми, повідомила Сумська ОВА.

За інформацією голови Сумської РДА Михайла Мельника, пошкоджене виробництво пасок.

У прокуратурі уточнили, що ворог трьома БпЛА типу "Герань-2" атакував підприємство, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів в області. Загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію. 55-річна працівниця підприємства дістала поранення. Пошкоджено приміщення хлібозаводу та автомобілі.

Сили ППО збили 23 російських "шахеди" і три "Іскандери".

Загалом Росія запустила по Україні 6 ракет різних типів та 37 ударних безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві розкритикував заяви спеціального посланця Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, долученого до процесу урегулювання війни в Україні.

Як пише BBC, глава держави заявив, що слова американського посадовця про "п'ять регіонів", які нібито є ключем до підписання мирної угоди, свідчать про "втілення ним стратегії російської сторони". Зеленський вважає це дуже небезпечним явищем, адже Віткофф "свідомо чи несвідомо поширює російські наративи". Президент "не розуміє, про що він говорить, адже ці території є нашими, вони належать нашому народу, і не лише нам, але й майбутнім поколінням українців".

Зеленський також висловив подив, що радник Трампа повторює "маячню Путіна, яку, я думав, не поширюють у цивілізованих країнах".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що президент США Дональд Трамп відмовиться від спроби посередництва в мирній угоді між Росією та Україною через декілька днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена, передає Reuters.

«Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями та місяцями поспіль. Тому нам потрібно дуже швидко визначитися зараз. Я говорю про те, чи буде це здійсненно (досягнуто припинення вогню, – ред.) впродовж наступних кількох тижнів, чи ні. Якщо це так, ми впоралися. Якщо ні, тоді у нас також є інші пріоритети, на яких ми також повинні зосередитися», – сказав Рубіо в Парижі після зустрічі з європейськими та українськими лідерами.

Кабінет міністрів України опублікував повний текст підписаної учора угоди з США. Підписи під меморандумом про намір стосовно завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови ставили американський міністр фінансів Скотт Бессент та українська віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

У документі зазначили, що американський народ бажає інвестувати пліч-о-пліч з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну. Також і США, і Україна прагнуть стійкого миру в Україні та міцного партнерства між двома народами й урядами.

США і Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру і безпеки своєю добровільною відомою від третього за величиною арсеналу ядерної зброї. Також обидві країни мають намір заснувати інвестиційний фонд як частину економічного партнерства.

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