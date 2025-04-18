Росіяни атакували Харків ракетами: понад 60 поранених і один убитий (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про здійснені ворогом чотири ракетних удари по місту.

За словами посадовця, щонайменше один російський засіб ураження був націлений у густонаселений район Харкова. Підтверджено влучання у багатоповерхівку.

За оновленими даними від мера міста, кількість поранених перевищила 60. Загиблий – один.

До цього рятувальники повідомляли про 57 потерпілих і одного вбитого.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України в Telegram Рятувальник ліквідовує наслідки удару в Харкові

Відомо, що людина загинула в своїй квартирі.

За попередніми даними, для удару Росія використала касетні ракети.

"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі", – розповів мер.