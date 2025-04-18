Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Харків ракетами: понад 60 поранених і один убитий (оновлено)

Росіяни провели ракетну атаку. 

Росіяни атакували Харків ракетами: понад 60 поранених і один убитий (оновлено)
Харків
Фото: ДСНС України в Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про здійснені ворогом чотири ракетних удари по місту.

За словами посадовця, щонайменше один російський засіб ураження був націлений у густонаселений район Харкова. Підтверджено влучання у багатоповерхівку. 

За оновленими даними від мера міста, кількість поранених перевищила 60. Загиблий – один.

До цього рятувальники повідомляли про 57 потерпілих і одного вбитого. 

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м", – йдеться у повідомленні.

Рятувальник ліквідовує наслідки удару в Харкові
Фото: ДСНС України в Telegram
Рятувальник ліквідовує наслідки удару в Харкові

Відомо, що людина загинула в своїй квартирі.

За попередніми даними, для удару Росія використала касетні ракети. 

"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі", – розповів мер. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies