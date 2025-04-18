Жінка-«касир» втекла з грошима через прихований вихід у шафі.

У Львові затримали шахраїв, які облаштували псевдообмінник і заволоділи 50 тисяч доларів, повідомляє поліція.

Учасники злочинного угруповання – 20-річний чоловік та 26-річна жінка, – вдаючи з себе працівників пункту обміну валюти в центрі Львова, привласнювали великі суми грошей громадян.

У квітні цього року зловмисники орендували нежитлове приміщення у середмісті Львова, облаштували його під фіктивний обмінник і, дослідивши валютний ринок, встановили вигідний для клієнтів курс.

Рекламу про відкриття «рентабельного» обміну валют розмістили на популярних місцевих онлайн-ресурсах – у такий спосіб фігуранти хотіли привернути увагу громадян, які мали намір обміняти значні суми іноземної валюти.

15 квітня до «обмінника» звернувся клієнт із великою сумою грошей – чоловік хотів обміняти 50 тисяч доларів. Жінка-«касир», отримавши від потерпілого кошти, втекла з ними через прихований вихід, який ділки заздалегідь облаштували у встановленій шафі. Для організації подальшої втечі, у цей час інший учасник злочинної схеми вже чекав на «касира» неподалік місця злочину.

Обох фігурантів затримано. Правоохоронці вилучили викрадені 50 000 доларів готівки, яку ділки мали при собі.

Фігурантам повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За шахрайство в особливо великих розмірах зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми та перевіряють їхню причетність до аналогічних епізодів на території країни.