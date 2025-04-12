В Україну прибув міністр закордонних справ Нідерландів

Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп з офіційним візитом прибув до Львова.

Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

У рамках візиту до Львова Вельдкамп разом з українською делегацією вшанував пам'ять полеглих Захисників України, поклавши квіти на меморіал.

Андрій Садовий поінформував, що програма візиту передбачає участь у важливій конференції щодо інтеграції України в ЄС, а також низку робочих зустрічей.

"У програмі — участь у конференції, робочі зустрічі та діалог про інтеграцію України до ЄС і зміцнення співпраці між нашими країнами та містами", — наголосив мер Львова.