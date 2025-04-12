Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
В Україні некоректно призначають антибіотики - дані моніторингу-2024
В Україні некоректно призначають антибіотики - дані моніторингу-2024
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії»
Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії»
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаПолітика

В Україну прибув міністр закордонних справ Нідерландів

Основна тема для обговорень євроінтеграція України.

В Україну прибув міністр закордонних справ Нідерландів
Каспар Вельдкамп і Андрій Садовий
Фото: Андрій Садовий

Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп з офіційним візитом прибув до Львова.

Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

У рамках візиту до Львова Вельдкамп разом з українською делегацією вшанував пам'ять полеглих Захисників України, поклавши квіти на меморіал.

Андрій Садовий поінформував, що програма візиту передбачає участь у важливій конференції щодо інтеграції України в ЄС, а також низку робочих зустрічей.

"У програмі — участь у конференції, робочі зустрічі та діалог про інтеграцію України до ЄС і зміцнення співпраці між нашими країнами та містами", — наголосив мер Львова.

  • Напередодні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони України.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies