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Депортовані з України діти не повинні ставати предметом торгу, - Зарівна

Тема повернення українських дітей увійшли до офіційного переговорного треку.

Депортовані з України діти не повинні ставати предметом торгу, - Зарівна
Дарія Зарівна
Фото: NV/Олександр Мєдвєдєв

Повернення депортованих дітей – надважливий гуманітарний пріоритет України, діти не повинні ставати предметом торгу, їх не мають обмінювати на території чи атомні станції. Про це заявила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Вона нагадала, Україна не раз порушувала тему викрадених дітей на найвищому міжнародному рівні, зокрема під час контактів зі Сполученими Штатами Америки. 

"Завдяки послідовній позиції держави це питання, а також питання звільнення військових і цивільних полонених увійшли до офіційного переговорного треку. Серед іншого вони враховані у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США й результатах за підсумками експертних переговорів між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії", - розповіла представниця ОП.

Дарія Зарівна додала, що одним із найбільших викликів є пошук маленьких українців. Станом на зараз за посередництва третіх країн і тісної співпраці держави з неурядовими організаціями, що здійснюють рятувальні місії, вдалося повернути 1269 дітей.

Усі вони проходять реінтеграцію та реабілітацію після повернення, зокрема психологічну.

«Жодна повернута дитина, навіть якщо вона не має батьків, не потрапляє в інституційну установу, а відразу повертається до своїх рідних чи влаштовується в сімейні форми виховання», – наголосила Дарія Зарівна.

  • За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.
  • Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори.
  • У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити.
  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.
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