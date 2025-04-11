Депортовані з України діти не повинні ставати предметом торгу, - Зарівна

Повернення депортованих дітей – надважливий гуманітарний пріоритет України, діти не повинні ставати предметом торгу, їх не мають обмінювати на території чи атомні станції. Про це заявила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Вона нагадала, Україна не раз порушувала тему викрадених дітей на найвищому міжнародному рівні, зокрема під час контактів зі Сполученими Штатами Америки.

"Завдяки послідовній позиції держави це питання, а також питання звільнення військових і цивільних полонених увійшли до офіційного переговорного треку. Серед іншого вони враховані у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США й результатах за підсумками експертних переговорів між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії", - розповіла представниця ОП.

Дарія Зарівна додала, що одним із найбільших викликів є пошук маленьких українців. Станом на зараз за посередництва третіх країн і тісної співпраці держави з неурядовими організаціями, що здійснюють рятувальні місії, вдалося повернути 1269 дітей.

Усі вони проходять реінтеграцію та реабілітацію після повернення, зокрема психологічну.

«Жодна повернута дитина, навіть якщо вона не має батьків, не потрапляє в інституційну установу, а відразу повертається до своїх рідних чи влаштовується в сімейні форми виховання», – наголосила Дарія Зарівна.