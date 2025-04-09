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Шмигаль: Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС

Найбільший прогрес зафіксували у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції.

Шмигаль: Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС
глава євродипломатії Кая Каллас і прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 10-му засіданні Ради асоціації Україна-ЄС
Фото: пресслужба КМУ

Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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«Найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов’язань», - повідомив глава уряду.

Шмигаль додав, що також у 2024 році досягли особливих успіхів у секторах митниці, медицини та фінансів. 

«Вже цього року прагнемо відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію», - сказав прем’єр.

  • Цього місяця Шмигаль повідомляв, що вже завершили двосторонній скринінг у межах трьох кластерів. Тепер очікують на відкриття переговорних кластерів у найближчі місяці.
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