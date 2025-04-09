МЗС Китаю "перевіряє ситуацію" про полонених громадян в Україні

У Китаї відреагували на повідомлення про взятих у полон громадян Китаю, які воювали в Україні, передає Sky News.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що наразі "перевіряє ситуацію" з Україною і що країна завжди просила своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і не брати у них участь.
Щодо заяв Володимира Зеленського про те, що громадян Китаю серед російських військових "набагато більше", у міністерстві назвали цю заяву "безпідставною".
У міністерстві заявили, що українська сторона повинна "правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю в політичному врегулюванні" конфлікту.
- Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями. Він підкреслив, що Україна має документи цих військових та кредитні картки. Китайців взяли в полон у Донецькій області.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. Причиною стало взяття в полон в Україні двох китайців.
- Згодом Держдепартамент США, реагуючи на цю ситуацію, заявив, що Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни.