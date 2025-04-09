МЗС Китаю "перевіряє ситуацію" про полонених громадян в Україні

Пекін назвав "безпідставними" слова українського президента про те, що значно більше китайців беруть участь у війні.

У Китаї відреагували на повідомлення про взятих у полон громадян Китаю, які воювали в Україні, передає Sky News.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що наразі "перевіряє ситуацію" з Україною і що країна завжди просила своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і не брати у них участь.

Щодо заяв Володимира Зеленського про те, що громадян Китаю серед російських військових "набагато більше", у міністерстві назвали цю заяву "безпідставною".

У міністерстві заявили, що українська сторона повинна "правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю в політичному врегулюванні" конфлікту.