Представники різних сфер громадянського суспільства шукали відповідь на питання, які рамки слід становити на шляху до справедливого і довготривалого миру і з чим ми категорично не готові миритися.

“Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ” - такою була тема нинішньої дискусійної панелі “Нової країни”, проєкту LB.ua та EFI Group, що відбулася 7 квітня.

Що ми, як суспільство, вкладаємо в поняття “справедливість”? Які рамки встановлюємо владі на шляху до справедливого і довготривалого миру? З чим категорично не готові миритись? А що можемо прийняти, усвідомлюючи важливість компромісів?

Відповіді на ці та інші важливі питання шукали представники різних сфер громадянського суспільства та запрошені спікери:

Єгор Фірсов , головний сержант роти ударних БПЛА, екснардеп; Фото: Макс Требухов Єгор Фірсов

, головний сержант роти ударних БПЛА, екснардеп; Ігор Луценко, засновник Центру підтримки аеророзвідки, також екснардеп; Фото: Макс Требухов Ігор Луценко

Костянтин Єлісєєв, дипломат, надзвичайний і Повноважний Посол України; Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв

дипломат, надзвичайний і Повноважний Посол України; Ольга Айвазовська , голова правління громадянської мережі «Опора»; Фото: Макс Требухов Ольга Айвазовська

, голова правління громадянської мережі «Опора»; Вадим Денисенко , політолог; Фото: Макс Требухов Вадим Денисенко

, політолог; Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group. Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

“Якоїсь віри в те, що найближчим часом нам стане легше, мені здається ні в кого немає, - зауважив під час дискусії засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко. - Тобто є розуміння, що, якщо навіть перемир'я буде присутнє в тій чи іншій формі, це буде ще одною формою військового конфлікту, тобто війни. І в цей час слід використовувати наявні ресурси - час, гроші, людей - так само активно, як ти використовуєш їх, власне, в оборонних і наступальних боях”.

Екснардеп та теж військовослужбовець Єгор Фірсов також не бачить серед військовослужбовців сподівань на поліпшення ситуації найближчим часом.

“Як військові ставляться до миру? Звичайно, дуже позитивно, як ніхто. Вони чекають, щоб перепочити, вдихнути свіже повітря. А ось чи вірять вони - ні, не вірять. Тому що про мир читають тільки в телеграм-каналах, а насправді, на практиці, щогодини йде війна”, - підкреслив Фірсов.

Фото: Макс Требухов Зліва направо: Костянтин Єлісєєв, Єгор Фірсов і Ольга Айвазовська

Політолог Вадим Денисенко відзначив, що переговори між Україною і США в Джидді зламали наратив, який останні два роки активно просувала Росія у світі, що Україна проти миру і під тиском заходу на мир не піде. Тепер росіяни придумали нову історію: що українське військово-політичне керівництво не контролює армію, армія його не слухається.

“Путін де-факто вийшов із переговорного процесу, на останньому Ер-Ріяді це стало зрозуміло. З психологічної точки зору він не збирається зупиняти війну взагалі. Він щиро вважає, що Київ за 3 дні 2.0 цього літа йому вдасться. Ми розуміємо, що це нереалістично, але тим не менш він живе в цій парадигмі. І вони починають накачувати російське суспільство, чому воно повинно змиритися з тим, що війна буде продовжуватися.

Фото: Макс Требухов Вадим Денисенко

Адже наша остання соціологія місячної давності на території Росії показала, що вперше 3/4 населення, 75 %, очікували мирних переговорів, очікували миру. Таких цифр не було ніколи. Вони хотіли б цього миру, але Путін оцим наративом пробує їм довести, що вони не можуть йти на мир, тому що тут “нацики”, які не слухаються Зеленського, відповідно треба воювати. Навіть на росіян це особливо не працює, але ще десь місяць-півтора як мінімум, а може і більше, вони будуть тягнути цю лінію”, - вважає Денисенко.

Дипломат Костянтин Єлісєєв зазначив, що сьогодні основним завданням для України є посилення переговорних позицій.

“Я досі переконаний у тому, що станом на зараз нашим найкращим переговорником залишаються поки що не дипломати, а Сили оборони, Збройні сили України. Саме вони визначають нашу позицію на перемовинах”, - каже Єлісєєв, відзначаючи при цьому важливість внутрішньої єдності і зовнішньої допомоги.

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв

На думку бізнесмена Ігоря Ліскі, будь-яке перемир’я має бути основою справедливого миру або початком його.

“Інакше не буде справедливості в суспільстві, довіри до влади, довіри до країни. А коли немає довіри свого населення, військових, тих, хто втратили у цій війні, чиї родичі поклали своє життя, країна не відбудеться. Бізнесмени, які хочуть формального перемир'я, не розуміють, що це роздере країну. Помножить на нуль всі зусилля. Помножить на нуль суб'єктність країни. Ніхто не буде в неї вкладати. Навіть самі українці не будуть вірити в цю країну, що вже казати про іноземні інвестиції”, - зауважив Ліскі.

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

Встановлення певних червоних ліній під час виборів, куди ми не маємо права рухатися, щоб не знищити свою державність, допоможе Україні конструктивно пройти виборчу кампанію, заявила голова правління громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська. Коли будуть вибори - ніхто не знає, але за певних обставин вони можуть пройти і в умовах правого режиму воєнного стану, і під час режиму припинення вогню, додає вона.

“А можуть бути і після закінчення великої фази війни і припинення правого режиму воєнного стану. Все залежить від політичної гнучкості і лідерів в Офісі президента, і безпосередньо в парламенті, який має певні опції для того, щоб провести президентську кампанію навіть до закінчення воєнного стану”, - відзначає експертка. Тож, до виборів, підкреслює Айвазовська, треба готуватися і морально, і ментально, і управлінськи, бо це той фактор, що завжди роз’єднує суспільство.

Фото: Макс Требухов Ольга Айвазовська

Повні виступи топспікерів і гостей заходу будуть опубліковані на LB.ua незабаром.

Фото: Макс Требухов Спікери під час дискусії

Фото: Макс Требухов шеф-редактор Lb.ua Cоня Кошкіна

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Гості дискусії

Фото: Макс Требухов Ігор Луценко, засновник Центру підтримки аеророзвідки, також екснардеп.

Фото: Макс Требухов Єгор Фірсов, головний сержант Роти ударних БПЛА, екснардеп

Фото: Макс Требухов секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко і Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов шеф-редактор Lb.ua Cоня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора»

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко

Фото: Макс Требухов Ігор Гринів, екснардеп і Голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус»

Фото: Макс Требухов Володимир В’ятрович, ексочільник Українського інституту національної пам'яті, народний депутат,

Фото: Макс Требухов Вероніка Велч, директорка Amnesty International

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Радник мера тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко ( у фокусі)

Фото: Макс Требухов Ольга Червакова, нардепка , праворуч

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв

Фото: Макс Требухов вчений-філософ Євген Бистрицький

Фото: Макс Требухов Віктор Прошкін, капелан ЗСУ, Growford Institute (праворуч)

Фото: Макс Требухов Сергій Устенко, власник «Карпатські мінеральні води» та шеф-редактор Lb.ua Cоня Кошкіна

Фото: Макс Требухов шеф-редактор Lb.ua Cоня Кошкіна

Фото: Макс Требухов перша заступниця Голови Нацбанку України Катерина Рожкова

Фото: Макс Требухов шеф-редактор Lb.ua Cоня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна та Ігор Ліскі