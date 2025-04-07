Бельгійський голова уряду їде до України

"Вирушаємо разом з нашим прем'єр-міністром до України, усіляко підтримуємо найсміливіших з європейців", - написав він.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Бельгійські урядовці прямують з візитом до України.

Бельгійський голова уряду та міністр оборони їдуть до України

Разом з ним їде і міністр оборони Бельгії.

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