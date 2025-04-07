Бельгійський голова уряду їде до України

Бельгійські урядовці прямують з візитом до України.
Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.
"Вирушаємо разом з нашим прем'єр-міністром до України, усіляко підтримуємо найсміливіших з європейців", - написав він.
- Бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер оголосив про затримку з постачанням винищувачів F-16 для України. Це пов'язано з тим, що Бельгія спершу повинна отримати нові F-35 від США, щоб мати змогу віддати українцям свої F-16.
- Подробиць стосовно очікуваного прибуття F-35 він не надав. Але, за його словами, постачання F-16 в Україну відкладене до наступного року.
- Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.
- Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.