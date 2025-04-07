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Бельгійський голова уряду їде до України

Разом з ним їде і міністр оборони Бельгії.

Бельгійський голова уряду їде до України
Бельгійський голова уряду та міністр оборони їдуть до України
Фото: Тео Франкен

Бельгійські урядовці прямують з візитом до України.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

"Вирушаємо разом з нашим прем'єр-міністром до України, усіляко підтримуємо найсміливіших з європейців", - написав він.

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  • Бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер оголосив про затримку з постачанням винищувачів F-16 для України. Це пов'язано з тим, що Бельгія спершу повинна отримати нові F-35 від США, щоб мати змогу віддати українцям свої F-16.
  • Подробиць стосовно очікуваного прибуття F-35 він не надав. Але, за його словами, постачання F-16 в Україну відкладене до наступного року. 
  • Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.
  • Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.
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