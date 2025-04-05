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The Telegraph: Макрон буде головним представником Європи в переговорах про припинення вогню з Путіним

У Єлисейському палаці вважають, що ще не час відновити контакти з російським президентом.

The Telegraph: Макрон буде головним представником Європи в переговорах про припинення вогню з Путіним
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон буде головним представником Європи для проведення переговорів з Володимиром Путіним щодо миру в Україні.

Про це повідомляє The Telegraph.

“Деякі члени “коаліції охочих” наполягають на тому, щоб європейський лідер узяв на себе кермо залучення Росії в рамках зусиль щодо підтримки Києва”, - йдеться у повідомленні.

Джерело видання в Єлисейському палаці повідомило, що Еммануель Макрон готовий взяти на себе цю роль, “коли настане відповідний час”.

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Президент Франції позиціонує себе як посередника між Європою і Путіним з початку російського повномасштабного вторгнення. Він вирішив залишити відкритими дипломатичні канали з Москвою довше, ніж інші європейські союзники України, попри різку критику його дій.

Втім, Макрон припинив будь-які прямі контакти з Кремлем, коли йому стало очевидно, що Путін не має наміру зупиняти своє вторгнення.

На запитання, чи настав час відновити контакти з російським президентом, представник Єлисейського палацу сказав The Telegraph: “Мабуть, ще ні”.

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