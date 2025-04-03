Рубіо заперечив чутки, що США збираються вийти з НАТО. США також не збираються виводити свої війська з Європи

Держсекретар США наголосив, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Штати підтримують НАТО і не збираються виходити з Альянсу.

Під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де 3-4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу, держсекретар США Марко Рубіо назвав повідомлення у медіа про ймовірне виведення американських сил з Європи «істерикою», передає Радіо Свобода.

Він почав зі слів співчуття американським військовим, які загинули на тренуваннях в Литві й наполіг – саме це доказ присутності США.

«Дякуємо за ваші співчуття чотирьом американцям, які трагічно загинули під час важливих навчань. Ми вшановуємо їх, і це також нагадує нам, що Сполучені Штати є членом НАТО. Ми настільки ж активні, наскільки зараз говоримо, Сполучені Штати настільки ж активні в НАТО, як і будь-коли. І деякі з цієї істерії та гіперболізації, які я бачу у світових ЗМІ та деяких внутрішніх ЗМІ в Сполучених Штатах щодо НАТО, є невиправданими. Президент Сполучених Штатів Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, ми збираємося залишитися в НАТО», – заявив Рубіо.

Це перший візит Рубіо до штаб-квартири НАТО на посаді держсекретаря США.

Він додав, що президент США «не проти НАТО. Він проти НАТО, яке не має можливостей, необхідних для виконання зобов’язань, які договір покладає на кожну країну-члена».

Також Рубіо наполіг, що «ніхто не очікує», що підвищених показників на оборону країни члени зможуть досягти за рік чи два, але «шлях має бути реальним».

Генсек НАТО Марк Рютте перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі також запевнив, що США не мають наміру швидко зменшити присутність в Європі. «Немає жодних планів щодо того, щоб вони раптово скоротили свою присутність тут, у Європі», – сказав Рютте.