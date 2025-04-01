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Євросоюз запустив програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху вступу до блоку

Програма Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.

Євросоюз запустив програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху вступу до блоку
Ольга Стефанішина
Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Євросоюз запустив програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху вступу до блоку. Про це повідомив Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Ukraine2EU – ключова програма ЄС, спрямована на підтримку України в процесі підготовки до вступу та членства в Європейському Союзі. Програма ініційована ЄС, Литвою та Данією, до яких доєдналася Швеція. 

Як зазначає Офіс, уряд України активно працює над впровадженням масштабних трансформацій для гармонізації національного законодавства зі стандартами та нормами ЄС.

Активно співпрацюючи з українською владою та громадянським суспільством, Програма Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС, залишаючись гнучкою та адаптивною відповідно до потреб країни.

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