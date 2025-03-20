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​ЗМІ: низка лідерів ЄС виступають за пришвидшення переговорів із Україною про вступ

Вони пропонують якнайшвидше відкрити перший переговорний розділ.

​ЗМІ: низка лідерів ЄС виступають за пришвидшення переговорів із Україною про вступ
Саміт ЄС у Брюсселі, Володимир Зеленський, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Низка лідерів Євросоюзу виступили за прискорення переговорного процесу про вступ України до блоку.

Про це стало відомо на засіданні Європейської ради 20 березня, передає «Європейська правда» з посиланням на джерело.

Високопосадовець ЄС зазначив, що «багато очільників» на зустрічі в Брюсселі виступили з заявами про те, що необхідно прискорити перемовини про вступ України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний розділ.

Про Україну говорили дві години на саміті: спершу лідери ЄС провели розмову з Володимиром Зеленським, опісля продовжили бесіду між собою.

Нещодавно Зеленський заявив, що вступ України до Євросоюзу є першим пунктом економічних гарантій. Єдина держава, яка виступає проти членства нашої кураїни у блоці – Угорщина.19 березня стало відомо, що високопоставлені дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель виробити «конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України».

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