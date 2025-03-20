​ЗМІ: низка лідерів ЄС виступають за пришвидшення переговорів із Україною про вступ

Низка лідерів Євросоюзу виступили за прискорення переговорного процесу про вступ України до блоку.

Про це стало відомо на засіданні Європейської ради 20 березня, передає «Європейська правда» з посиланням на джерело.

Високопосадовець ЄС зазначив, що «багато очільників» на зустрічі в Брюсселі виступили з заявами про те, що необхідно прискорити перемовини про вступ України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний розділ.

Про Україну говорили дві години на саміті: спершу лідери ЄС провели розмову з Володимиром Зеленським, опісля продовжили бесіду між собою.

Нещодавно Зеленський заявив, що вступ України до Євросоюзу є першим пунктом економічних гарантій. Єдина держава, яка виступає проти членства нашої кураїни у блоці – Угорщина.19 березня стало відомо, що високопоставлені дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель виробити «конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України».