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Шмигаль обговорив з єврокомісаром Домбровскісом посилення економічного співробітництва та євроінтеграцію

Комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс перебуває з візитом у Києві.

Шмигаль обговорив з єврокомісаром Домбровскісом посилення економічного співробітництва та євроінтеграцію
Фото: Денис Шмигаль / Телеграм

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з Комісаром Євросоюзу з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом посилення економічного співробітництва та європейську інтеграцію України.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram. 

“Під час зустрічі подякував особисто за транш від ЄС обсягом 1 млрд євро. Для України важливе лідерство ЄС в ініціативі ERA – механізму використання на користь нашої держави доходів від заморожених активів рф. Кошти, які Україна отримує за цією ініціативою, вже спрямовуються на потреби оборони та на важливі для людей бюджетні видатки. Наша основна мета – конфіскація усіх заморожених активів, які стануть основним джерелом відбудови країни. Цього року уряд зосереджує увагу на створенні механізму конфіскації”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що сторони також обговорили посилення економічного співробітництва та європейську інтеграцію України. Триває процес скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС. Як зазначає Шмигаль, Україна успішно імплементувала всі необхідні заходи для просування євроінтеграційного процесу. 

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“Ми активно працюємо над відкриттям усіх шести кластерів у рамках переговорного процесу з ЄС. Це ключовий пріоритет”, – сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр отримав запевнення від Валдіса Домбровскіса у подальшій підтримці нашої держави. Він зазначив, що вчора ЄК запропонувала ініціативу SAFE на 150 млрд євро, яка передбачає, що українська оборонна промисловість буде залученою на рівних правах із оборонно-промисловим комплексом держав-членів ЄС.

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