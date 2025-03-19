Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?

Які шанси на ухвалення закону про нульове розмитнення ТЗ — в матеріалі LB.ua.

Наразі ж парламентарі пропонують повернути нульову ставку із запобіжниками — для потреб виключно тих, хто захищав та боронить країну. Аби військові могли використовувати ці транспортні засоби також для власних потреб. Однак у податковому комітеті Ради побоюються, що така пільга може стати схемою для безмитного ввезення люксових автівок.

Ідея з нульовим розмитненням не нова. З квітня 2022 року після широкомасштабного вторгнення таке нульове розмитнення діяло для всього автотранспорту. Але в липні того ж року його скасували. Як зазначають члени податкового комітету, тоді ця схема призвела до втрат бюджетних надходжень та непоодинокого ввезення без митних платежів люксових автівок точно не на потреби армії.

У Верховній Раді цього тижня зареєстрували декілька законодавчих ініціатив, щоб повернути нульове мито на ввезення авто для учасників бойових дій .

Фото: ГПСУ

Наприкінці березня 2022 року, через місяць після початку повномасштабного вторгнення, Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу та інших законів (No 2142-IX), якими з 1 квітня звільнила від оподаткування усі операції з ввезення фізособами легкових авто, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більше осіб, а також вантажів.

Однак вже наприкінці червня 2022 року парламент, за ініціативи уряду, схвалив закон, яким повернув всі мита та податки з 1 липня 2022 року.

Уряд мотивував це тим, що за результатами митного оформлення громадянами ТЗ пільги зі сплати митних платежів з квітня по липень першого року великої війни становили понад 13 млрд грн. «При цьому без сплати митних платежів оформлювали автомобілі преміум класу митною вартістю понад 1 млн гривень», — роз’яснювали урядовці у записці до закону.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос») оприлюднив статистику, за якою лише з 9 квітня по 19 травня 2022 року до України завезли 94 420 автомобілів.

Фото: EPA/UPG Українські прикордонники перевіряють документи на українсько-польському пункті пропуску Рава-Руська.

Щоправда, середній рік випуску ввезених автомобілів далеко не був «люксовим» — 2008. Як і середня ціна ввезеного авто була на рівні $4 632.

Тоді до десятки популярних моделей ввезених за нульовою ставкою авто увійшли:

Volkswagen Passat (5 654 штук)

Volkswagen Golf (4 542 шт.)

Skoda Octavia (3 483 шт.)

Audi A6 (2 414 шт.)

Volkswagen Touran (2 309 шт.)

Renault Megane (2 302 шт.)

Audi A4 (2 282 шт.)

Opel Zafira (2 088 шт.)

Ford Focus (1 863 шт.)

Opel Astra (1 782 шт.)

Але був і рейтинг найдорожчих машин з нульовим розмитненням:

Mercedes-Benz G500 (два автомобілі по $290 000 — кожен)

Mercedes-Benz G63 ($248 000)

Ferrari Roma ($221 000)

McLaren 570S Spider ($186 000)

Toyota Land Cruiser 200 ($177 000)

Попри скасування «нульової ставки» у липні 2022-го, наразі ввезення автомобілів для потреб армії залишається безмитним.

Автівки для військових можуть бути розмитнені безкоштовно у разі, якщо вони імпортовані за запитом певної військової частини. За таких умов автомобіль вважається гуманітарною допомогою. Такі автомобілі мають бути обов’язково передані у відповідні частини ЗСУ, використовувати їх для власних потреб військовим заборонено.

Фото: Відділення комунікації бригади «Чорний ліс»

Інші громадяни України повинні сплачувати всі необхідні податки: розмитнення авто залежить від типу двигуна, вартості авто та його віку. Мито дорівнює 10% від заявленої вартості авто. Отже, якщо за автомобіль ви заплатили €10 000, то змушені будете сплатити €1 000 мита.

Втім, одразу після скасування «нульового мита» влітку 2022 року групи нардепів різних фракцій почали реєструвати один за одним законопроєкти (7498, 7499 і 7499-1) з метою повернути такі пільги для військових, з правом використання автівок для власних потреб, а не лише за запитом в/ч. Пропонується встановити пільги і для тих хто звільнений з військової служби та статусом УБД, і захисників на ЛБЗ. Автори пояснювали, що не лише в/ч, а й самі військові мають отримати заслужене право на таку пільгу.

Додатково нардепи запропонували надати таку «нульову митну» преференцію на ввезення автівок для громадян, що втратили транспортний засіб внаслідок бойових дій. Однак ці ініціативи податковий комітет Ради так і не розглянув.

Ідею реанімували. Нові законопроєкти

На початку березня 2025 року група народних депутатів на чолі з Георгієм Мазурашу («Слуга народу») зареєструвала черговий законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України щодо нульового розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій.

Але не для всіх. А тільки тих, хто отримав поранення “внаслідок участі в заходах з відсічі військової агресії проти України”.

Автори наполягають, що у пільговий «нульовий» період цим правом не змогли скористатися, як правило, саме військовослужбовці (кадрові та мобілізовані) — бо вони боронили Україну від агресора та не мали часу займатися завезенням авто на пільгових умовах. У пояснювальній записці також зазначено, що до нардепів постійно звертаються військові з проханням посприяти забезпеченню нульового розмитнення на авто — для власних потреб і військових.

Фото: facebook/Максим Козицький

«Для них ця опція важлива, в т.ч. для того, щоби за доступнішою ціною придбати авто для використання на фронті, для виконання бойових та інших супутніх завдань», — йдеться в документі.

Водночас автори проєкту наголошують, що «є інформація, коли статус учасника бойових дій (УБД) мають і певні категорії, які цей статус отримали не дуже заслужено. Враховуючи інформацію про такі «нюанси», у цьому законопроєкті запропоновано забезпечити можливість скористатися нульовим розмитненням бодай для тих захисників, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни, або зазнали поранення (чи поранень)», — йдеться в документі.

17 березня в Раді група нардепів на чолі з Сергієм Рудиком (група «За майбутнє») та Романом Костенком («Голос») зареєстрували ще один законопроєкт щодо нульового розмитнення ТЗ для учасників бойових дій. До речі, ці два депутати — з тих небагатьох народних обранців, які беруть участь у бойових діях. Вони пропонують надати учасникам бойових дій (або офіційно уповноваженим особам УБД) можливість завезти в Україну один транспортний засіб «для вільного обігу» без жодного оподаткування.

Також 17 березня на сайті парламенту з'явилася третя подібна ініціатива Сергія Рудика, Романа Костенка, Людмили Буймістер (колишня представниця «Слуги народу») та інших депутатів. Цим проєктом нардепи пропонують звільнити від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком операції з ввезення учасниками бойових дій легкових авто, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, ТЗ, призначених для перевезення 10 і більше осіб.

Фото: EPA/UPG Українські військовослужбовці їдуть у кузові вантажівки, Сумська область, 15 серпня 2024 р.

Учасники бойових дій чи їхні офіційно уповноважені особи зможуть завезти в Україну лише один транспортний засіб, йдеться у проєкті. Відмінність цього проєкту від двох попередніх у тому, що нардепи хочуть закріпити дію «нульового» розмитнення не лише на період воєнного стану. «А до 31 грудня наступного року після року, коли буде скасований воєнний стан», — йдеться у порівняльній таблиці до проєкту.

Що про це думають військові та чому Мінфін та податковий комітет проти

Військовий Олександр «Мадяр» Матяш у спілкуванні з LB.ua назвав актуальними ініціативи щодо нульового розмитнення авто для військових, в тому числі для власних потреб.

«Звісно, багато ТЗ завезено на пільгових умовах через гуманітарні фонди та передано військовослужбовцям. Насправді далі ці машини обслуговують коштом самих військових та виконують завдання на лінії бойового зіткнення. На мій погляд, справедливо надати можливість зареєструвати транспортний засіб на таких пільгових умовах безпосередньо для конкретних військових, оскільки якась частина цих машин переживе війну та буде корисна своїм власникам за мирних часів», — сказав «Мадяр».

Фото: facebook/Олександр Матяш Олександр (Мадяр) Матяш

Заступник голови податкового комітету Олександр Ковальчук («Слуга народу») нагадав, що був одним з ініціаторів перших законопроєктів про повернення «нульового мита» ще у 2022 році. Та для ухвалення такого закону необхідна «⁠схвальна позиція Мінфіну та уряду. Вони в комунікації з міжнародними партнерами і несуть відповідальність за наповнення або недонаповнення бюджету», сказав він у спілкуванні з LB.ua.

«Якби моя особиста воля, то ці пільги треба було запровадити давно», — додав він.

Утім, співрозмовники в керівництві податкового комітету розповіли LB.ua, що наразі Мінфін виступає проти такої ініціативи.

«Бо ми маємо мільйон військових. Більша частина з них має чи отримає статус УБД. Та врешті їх будуть використовувати за схемою, коли через них будуть завозити люксові авто без мита. Ці військові будуть отримувати копійки за використання їхніх документів, а бюджет буде з діркою», — каже один зі співрозмовників із керівництва податкового комітету ВРУ.

Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine Ярослав Железняк

Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк («Голос») вважає, що більш доцільним було б надання військовим «живих грошей» чи облігацій на придбання не лише авто. «Хтось захоче купити, умовно, праску. А інший — вкласти ці гроші у вигляді одноразової додаткової виплати у бізнес», — пропонує він.

Однак член бюджетного комітету Ради Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») нагадує, що ще рік тому був ухвалений закон про мобілізацію, який, зокрема, передбачав право військового на отримання сертифікату на 150 тисяч гривень на купівлю авто. «Проте закон запрацювати так і не може. Бо Кабмін не розробив порядок та умови отримання цих грошей», — констатував нардеп Гончаренко.