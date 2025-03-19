Зеленський і Трамп проводять телефонну розмову

Напередодні український президент повідомив, що говоритиме з главою Білого дому про "наступні кроки".

19 березня відбувається телефонна розмова президента США Дональда Трампа та його українського колеги Володимира Зеленського.

Інформацію підтвердили представники обох лідерів.

Так, заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно написав у соцмережі Х, що «президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті на телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським».

Happening Now—President Trump is in the Oval Office on a call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine. — Dan Scavino (@Scavino47) March 19, 2025

Ця бесіда відбувається після учорашніх переговорів Трампа з Путіним.