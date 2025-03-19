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Зеленський і Трамп проводять телефонну розмову

Напередодні український президент повідомив, що говоритиме з главою Білого дому про "наступні кроки".

Зеленський і Трамп проводять телефонну розмову
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Фото: Колаж журналу Time

19 березня відбувається телефонна розмова президента США Дональда Трампа та його українського колеги Володимира Зеленського.

Інформацію підтвердили представники обох лідерів.

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Так, заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно написав у соцмережі Х, що «президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті на телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським».

Ця бесіда відбувається після учорашніх переговорів Трампа з Путіним.

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