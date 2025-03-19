Politico: Північна Європа закликає ЄС прискорити членство України у блоці

Європейський Союз повинен терміново сформулювати чітку дорожню карту для того, щоб Україна стала повноправним членом блоку, попередили 6 країн на тлі зростаючих побоювань, що Угорщина прагне підірвати шанси Києва, пише Politico.

У спільному листі, яке отримала у розпорядження видання Politico у вівторок, високопоставлені дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель виробити «конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України». Це відбувається в той час, коли європейські країни намагаються посилити підтримку країни на тлі загострення розриву з президентом США Дональдом Трампом і його адміністрацією.

«Підтверджуючи повну та однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу», – йдеться у повідомленні. «Настав час для амбітних і ефективних рішень у цьому відношенні».

У той час як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно запропонувала, що Україна може приєднатися до блоку до 2030 року, підписанти тепер хочуть вжити заходів, щоб переконатися, що це дійсно станеться.

«Україна продемонструвала значний прогрес у реформах – тепер настав час для нас мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це», – йдеться у листі.

Водночас, як йдеться у листі, процес розширення має бути «передбачуваним і базуватися на власних перевагах», тоді як «двосторонні питання, які суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а вирішуватися шляхом добросовісного діалогу».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно виступає проти прийняття України до блоку з 27 країн, а його дипломати в Брюсселі постійно висувають заперечення під час переговорів, спрямованих на зміцнення інституцій Києва та забезпечення економічного та політичного узгодження.

Раніше цього місяця популістський угорський лідер оголосив про необов’язкове загальнонаціональне опитування щодо підтримки вступу України. У списку з 12 вимог до Брюсселя, оприлюдненому минулого тижня, він сказав, що ЄС має бути «Союзом, але без України».