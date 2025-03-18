Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
ГоловнаПолітика

Китай збирається брати участь у післявоєнному відновленні України

Також речник Китайського агентства з міжнародного розвитку зазначив, що Китай вже надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги з початку великої війни.

Китай збирається брати участь у післявоєнному відновленні України
Лі Мінг
Фото: скрін

Речник Китайського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва Лі Мінг заявив, що Китай збирається брати участь у післявоєнному відновленні України, повідомляє China Daily.

Він зазначив, що Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги з початку великої війни. 

Лі повідомив про це під час брифінгу для преси, коли його попросили прокоментувати повідомлення, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції в лютому висловив сподівання на допомогу Китаю у відновленні миру та реконструкції.

Китай і надалі залишатиметься позитивною силою для миру та стабільності у світі та прогресивною силою для глобальної чесності та справедливості, сказав Лі.

«Ми готові продовжувати надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань залучених сторін, що, звичайно, включає післявоєнне відновлення», – сказав Лі.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies