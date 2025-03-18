Також речник Китайського агентства з міжнародного розвитку зазначив, що Китай вже надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги з початку великої війни.

Речник Китайського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва Лі Мінг заявив, що Китай збирається брати участь у післявоєнному відновленні України, повідомляє China Daily.

Він зазначив, що Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги з початку великої війни.

Лі повідомив про це під час брифінгу для преси, коли його попросили прокоментувати повідомлення, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції в лютому висловив сподівання на допомогу Китаю у відновленні миру та реконструкції.

Китай і надалі залишатиметься позитивною силою для миру та стабільності у світі та прогресивною силою для глобальної чесності та справедливості, сказав Лі.

«Ми готові продовжувати надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань залучених сторін, що, звичайно, включає післявоєнне відновлення», – сказав Лі.