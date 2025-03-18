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В Індії відбулася перша в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан

Сторони обговорили потенційні напрямки взаємовигідного партнерства, зокрема у сфері енергетики та інфраструктури.

В Індії відбулася перша в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан
Фото: Андрій Сибіга / x.com

В Індії відбулася перша в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан. 

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х. 

“Мені було приємно зустрітися з міністром закордонних справ Королівства Бутан Д.Н. Дхунгель під час конференції «Діалог Райзіни» 2025. Перша в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан”, – написав Сибіга.

Міністр передав президенту України найкращі побажання Його Величності Короля Бутану, який підкреслив зацікавленість у розширенні двосторонньої співпраці.

“Ми обговорили потенційні напрямки взаємовигідного партнерства, зокрема у сфері енергетики та інфраструктури. Я також подякував Бутану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі в ООН”, – зазначив Сибіга.

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