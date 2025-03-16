Новий прем'єр Канади обговорив припинення вогню між Росією та Україною зі Стармером і Зеленським

Новий Прем'єр-міністр Канади Марк Карні обговорив по телефону з президентом Володимиром Зеленським та Міністром Британії Кіром Стармером припинення вогню між Росією та Україною.

Про це він повідомив у мережі X.

"Сьогодні вранці я поговорив з прем'єр-міністром Стармером, президентом Зеленським та нашими найближчими союзниками, аби обговорити шлях України до миру", – пише Карні.

Новий Прем'єр Канади підтримує пропозицію щодо негайного припинення вогню між Росією та Україною. А також він наголосив, що Москва має припинити свої атаки на Україну і відмовитися від затягування процесу перемир'я.

"Росії час сісти за стіл переговорів добровільно. Як погодили на саміті G7, ми посилимо моніторинг санкцій, щоб стимулювати їх виконання. Канада є надійним союзником України. Ми забезпечимо, щоб Україна отримала всю необхідну військову підтримку для самозахисту — як зараз, так і в майбутньому", – підкреслив Карні.