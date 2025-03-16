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На ТОТ Запоріжжя окупанти змушують купувати ліки для поранених російських військових

На тимчасово окупованих територіях лікарні переповнені.

На ТОТ Запоріжжя окупанти змушують купувати ліки для поранених російських військових
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя росіяни змушують цивільних купувати ліки та медзасоби для солдатів ЗС РФ.

Про це інформує рух опору "Жовта Стрічка. 

Активісти руху "Жовта Стрічка" розповідають, що у Токмаку на ТОТ Запоріжжя родичам пацієнтів прямо заявляють: "бинти, шприци та антисептики "купуйте Х2", бо це не лише для своїх рідних, а й для поранених російських військових – "піклуватися нема кому". 

Цивільні лікарні перевантажені, антибіотиків не вистачає, а складні операції відкладають через брак ресурсів.

"Росіяни не здатні забезпечити нормальне функціонування жодної сфери життя на ТОТ, окрім пропаганди", — наголошують у русі опору. 

  • Через щоденні втрати на тимчасово окупованих територіях сходу України росіяни почали використовувати цивільні лікарні для поранених військових ЗС РФ. 
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