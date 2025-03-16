Вночі РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотниками, ППО знищила 47 "шахедів"

Ще 33 безпілотники-імітатори не досігли цілей.

У ніч на 16 березня РФ атакувала Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", — зазначають у Повітряних силах.

33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.

Фото: повітряні сили

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.