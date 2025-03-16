За добу Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували 1400 солдатів РФ, знищили 10 ворожих танків і 78 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 894 240 (+1400) осіб,
- танків ‒ 10325 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од,
- артилерійських систем – 24561 (+78) од,
- РСЗВ – 1317 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1104 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) од,
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)
Дані уточнюються.