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За добу Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів

Близько 894 240 солдатів втратила РФ від початку повномасштабного вторгнення.

За добу Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували 1400 солдатів РФ, знищили 10 ворожих танків і 78 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 894 240 (+1400) осіб,
  • танків  ‒ 10325 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од,
  • артилерійських систем – 24561 (+78) од,
  • РСЗВ  – 1317 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 1104 (+1) од,
  • літаків  – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 29413 (+180),
  • крилаті ракети  ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 40684 (+113) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3777 (+0)

Дані уточнюються.

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