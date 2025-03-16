За добу Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Близько 894 240 солдатів втратила РФ від початку повномасштабного вторгнення.

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