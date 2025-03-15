Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
Есманьська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи), РСЗВ (3 вибухи), артилерії (2 вибухи).
Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух), КАБами (10 вибухів).
Білопільська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових предметів (3 вибухи), удари FPV дронами (4 вибухи).
Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), здійснив пуски авіаційних бомб типу КАБ (5 вибухів).
Шалигинська громада: завдано удари FPV-дронів (3 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), удари FPV-дронами (11 вибухів). Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та господарська споруда.
Хотінська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).
Новослобідська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух).