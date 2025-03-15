Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордоння Сумщини

Хотінська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).

Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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