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Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. 

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи), РСЗВ (3 вибухи), артилерії (2 вибухи).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух), КАБами (10 вибухів).

Білопільська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових предметів (3 вибухи), удари FPV дронами (4 вибухи).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), здійснив пуски авіаційних бомб типу КАБ (5 вибухів).

Шалигинська громада: завдано удари FPV-дронів (3 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), удари FPV-дронами (11 вибухів). Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та господарська споруда.

Хотінська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).

Новослобідська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух).

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