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На Покровському напрямку ЗСУ відбили 20 російських атак, ‒ Генштаб

З початку сьогоднішньої доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 20 російських атак, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

З початку сьогоднішньої доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, такі як Медведівка, Карповичі, Янжулівка, Вовківка, Рожковичі, Комарівка, Баранівка, Шалигине та Дмитрівка. 

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються прорвати нашу оборону в районі Загризового, боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили спробу противника просунутись вперед неподалік Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили вісім штурмових дій ворога в районах Торецька та Дружби, чотири бої точаться до цього часу.  

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, один бій триває дотепер.

Авіаударів КАБами зазнали Багатир, Сергіївка, Покровськ, Новоукраїнка, Сухий Яр, Новооленівка та Нова Полтавка. 

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі населеного пункту Розлив. Три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку загарбник, за підтримки штурмової авіації, атакує в районі Новополя. Некерованими авіаційними ракетами ворог також бив по Гуляйполю.

Чотири безрезультатні спроби атакувати позиції наших підрозділів російські військові здійснили на Придніпровському напрямку, зазнавши втрат.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 21 авіаційний удар, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На решті напрямків – без особливих змін.

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