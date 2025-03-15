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Російська армія атакувала три райони Харківщини, шестеро людей постраждали

У Лимані  FPV-дрон атакував цивільне авто.

Російська армія атакувала три райони Харківщини, шестеро людей постраждали
Фото: прокуратура Харківської області

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждали 6 людей. Під обстрілами опинилися Чугуївський, Золочівський і Богодухівський райони.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 14 березня близько 20:30 ворог обстріляв з артилерії с. Івашки Золочівської ОТГ. Там зруйновано житловий будинок, пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. 

15 березня з 00:50 до 03:20 збройні сили РФ вдарили п’ятьма БпЛА по м. Богодухів. Пошкоджено будівлю навчального закладу, будівлю майстерні, складські приміщення і домоволодіння, розташовані поруч. 

Повністю знищено автомобіль та автобус, ще пʼять автобусів і автівка зазнали пошкоджень. Гострої реакції на стрес зазнали пʼять мирних жителів.

Близько 7:55 зафіксовано влучання FPV-дрона біля автомобіля, який рухався по дорозі поблизу с. Лиман Чугуївського району. 65-річний водій автівки отримав вибухове поранення, його госпіталізували.

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