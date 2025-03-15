Українські прикордонники FPV-дроном знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град"

Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град".

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця".

"Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", — ідеться у повідомленні.

Пілоти РУБпАК "Фенікс" вистежили під час пересування ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Влучним ударом FPV-дрону РСЗВ окупантів була знищена разом з боєкомплектом.