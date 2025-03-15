Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили літню жінку у Степанівці на Херсонщині

Ворожий дрон скинув вибухівку на подвір'я.

Росіяни вбили літню жінку у Степанівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Російські терористи скинули вибухівку на подвір'я у селі Степанівка Херсонської області. Унаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника з вибухівкою на подвір'я приватного будинку травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 р.н., а також її собака", — ідеться у повідомленні.

  • Унаслідок вчорашнього авіаудару по Херсону постраждала дитина. Також у Білозерці поранень зазнав чоловік. Унаслідок скиду вибухівки з БпЛА 67-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та перелом пальця
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies