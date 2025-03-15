Росіяни вбили літню жінку у Степанівці на Херсонщині

Російські терористи скинули вибухівку на подвір'я у селі Степанівка Херсонської області. Унаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника з вибухівкою на подвір'я приватного будинку травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 р.н., а також її собака", — ідеться у повідомленні.