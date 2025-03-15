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Росіяни 14 разів атакували прикордоння Сумщини з артилерії та дронами

Зафіксовано 64 вибухи. 

Росіяни 14 разів атакували прикордоння Сумщини з артилерії та дронами
Наслідки обстрілу у Сумах
Фото: Сумська облпрокуратура

Вночі та зранку 15 березня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 64 вибухи. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська та Шалигинська громади.

Миропільська громада: здійснено пуски авіаційних бомб типу КАБ (4 вибухи), обстріл з РСЗВ (25 вибухів).

Сумська громада: здійснена масована атака БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено 2 багатоквартирних будинки. 

Шалигинська громада: ворог бив з РСЗВ (20 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з САУ (9 вибухів).

  • Унаслідок нічної російської атаки дронами постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
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