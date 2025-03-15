Росіяни 14 разів атакували прикордоння Сумщини з артилерії та дронами

Шалигинська громада: ворог бив з РСЗВ (20 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Вночі та зранку 15 березня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 64 вибухи.

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